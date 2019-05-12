Сегодня ночью в 03:00 в Гейчае водитель стал виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

ДТП произошло на пересечении улиц Натаван и А.Керим, передает Day.Az.



В результате столкновения автомобилей Mercedes и Toyota жители Гейчайского района, села Мюскюрли Курбанов Вусал Фарман оглы 1983 года рождения, Керимли Мамед Алимовцы 1992 года рождения, Азадов Парвиз Елмар оглы 1987 года рождения, Рустамов Нофял Огтай оглы 1985 года рождения, житель села Поту, Керимли Симран Акиф оглу 1991 года рождения, получили различные травмы.



Вусал Гурбанов скончался по дороге в больницу из-за тяжелых травм. Другие раненые были доставлены в Гейчайскую центральную больницу.