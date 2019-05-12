В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщает Day.Az. Инцидент произошел в Наримановском районе Баку.

Водитель автомобиля BMW M5 Competition не справился с управлением на повороте, в результате автомобиль перевернулся.

Цена автомобиля в пределах 270 тысяч манатов.