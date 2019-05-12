https://news.day.az/society/1119028.html В Баку перевернулся BMW стоимостью 270 тысяч манатов - ФОТО
Водитель автомобиля BMW M5 Competition не справился с управлением на повороте, в результате автомобиль перевернулся.
В Баку перевернулся BMW стоимостью 270 тысяч манатов - ФОТО
В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщает Day.Az. Инцидент произошел в Наримановском районе Баку.
Водитель автомобиля BMW M5 Competition не справился с управлением на повороте, в результате автомобиль перевернулся.
Цена автомобиля в пределах 270 тысяч манатов.
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