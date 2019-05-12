https://news.day.az/society/1119035.html В Баку чуть не сгорел жилой дом
В Баку чуть не сгорел жилой дом
В Сабунчинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном доме.
Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МЧС, горючие конструкции кухни двухэтажного дома из пяти комнат сгорели на площади 35 квадратных метров, передает Day.Az.
Оставшаяся часть дома была защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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