https://news.day.az/society/1119099.html В 11 городах Азербайджана прошли экзамены по I и IV группам
В 11 городах Азербайджана прошли экзамены по I и IV группам
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье провел приемный экзамен для поступающих по первой и четвертой группам специальностей вузов Азербайджана на 2019-2020 учебный год, сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, передает Day.Az.
Экзамен прошел в 11 городах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.
Сотрудники ГЭЦ, эксперты в прямом эфире на странице ГЭЦ в Facebook и Youtube канале подробно разъяснили правильные ответы экзаменов.
С 13 мая в Центре начнется обработка экзаменационных протоколов, листов и карт с ответами.
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