В Азербайджане могут разрешить пересадку органы от умерших. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил хирург-трансплантолог, заведующий отделением в Центральном таможенном госпитале Мирджалал Кязыми, участвовавший в разработке законопроекта "О трансплантации человеческих органов и тканей", передает Day.Az.

Закон "О трансплантации человеческих органов и тканей" в Азербайджане был принят еще в 1999 году. В течение 20 лет он не подвергался кардинальным изменениям.

С 2008 года местные хирурги, обучавшиеся за рубежом, стали активно практиковать трансплантацию органов. На сегодня команда врачей под руководством Кязыми реализовала свыше 700 операций по пересадке почек и печени.

Однако с развитием практики возникла проблема: нехватка донорских органов. Дело в том, что по имеющемуся законодательству в стране разрешается пересадка органов пациентам только от близких родственников. Однако, этот пункт закона сильно ограничивает круг поиска доноров и даже может стоить кому-то жизни.

В связи с этим трансплантологи предложили внести изменения в закон для начала практики пересадки органов от умерших и доноров, не являющихся родственниками реципиента.

"В разных странах имеются разные законы для получения органов умерших. Они могут меняться в зависимости от ментальных устоев, законов и обычаев тех или иных народов. В нашем варианте законопроекта мы предложили пересаживать органы от умершего человека, если он еще при жизни завещал их. Воля человека будет исполнена только в том случае, если после смерти близкие родственники не будут иметь ничего против этого", - отметил Кязыми.

В мире есть страны, где органы человека изымаются без разрешения, после того, как врачи констатируют смерть мозга.

"Я думаю, что наш вариант законопроекта будет более уместным", - подчеркнул Кязыми.

Это нововведение повлечет за собой ряд дополнительных изменений. Например, придется создать реестр доноров, созывать консилиум врачей для констатации смерти мозга и так далее.

Став донором, человек невольно может задуматься, а не станет ли он объектом преследования, так как уже официально дал согласие на изъятие органов после смерти. Но Кязыми поспешил развеять страхи. По его словам, вот уже многие годы в городе бытует миф, что в Баку орудует мафия черных трансплантологов.

"Это сказки. И я вам скажу, почему. Сегодня в Азербайджане единственный активный центр, занимающийся трансплантацией органов - наш. Других нет", - отметил врач.

Специалистов в этой области не так уж много, а черных трансплантологов и нужных условий вне стен больниц и вовсе нет, добавил Кязыми.

В поддержку слов врача надо рассказать следующее. В Азербайджане практику трансплантации почек в 1972 году впервые внедрил профессор Мирмамед Джавадзаде. Затем в стране перестали проводить аналогичные хирургические операции. В 2000 году группа иностранных врачей под руководством азербайджанского хирурга Кямала Абдуллаева провела более 20 операций по пересадке почек. Затем трансплантации вновь прекратились. Это было ожидаемо - врачи-гастролеры вернулись на родину.

И только в 2008 году в Азербайджане вновь начали проводить подобные операции, но уже молодые азербайджанские специалисты, получившие образование за рубежом.

Он рассказал, что процедура получения органов представляет собой достаточно сложную операцию. Их нужно изъять в таком состоянии, чтобы сохранить все вены и сосуды. Хирург работает под микроскопом. Человек, не получивший профессионального медицинского образования, не может сделать этого.

"В свое время в СМИ писали, что некоторые изымают органы из свежих могил и из моргов. Это невозможно. Если кровообращение остановится на 30 минут, органы начнут гнить, и использовать их в дальнейшем будет невозможно", - подчеркнул хирург.

Кязыми считает, что подобного рода рассказы негативно влияют на тенденцию завещания органов. Люди боятся в конечном счете стать жертвами мошенников.

Как уже было сказано, процесс изъятия донорских органов очень сложный. В случае с умирающими донорами он требует особого подхода. Консилиум врачей в составе реаниматолога, невропатолога, нейрохирурга и кардиолога должен констатировать смерть мозга. Это состояние, когда пациент еще жив, но его мозг - уже нет.

Смерть мозга - необратимый процесс. Согласно процедуре, после подтверждения смерти мозга донору вводятся специальные препараты для защиты органов. Затем врачи должны встретиться с родственниками, и только после их согласия хирурги могут изъять органы. Это длительный процесс и, поэтому выкрасть органы невозможно.

"В разных странах смерть мозга констатируют по-разному. До сих пор не было людей, выживших после смерти мозга. Смерть мозга и наличие сердцебиения - разные вещи. Некоторые считают, что когда человек умирает, останавливается сердце. У нас в больнице каждый день проводят несколько операций на сердце. В 90% случаев работу сердца приходится останавливать и подключать пациента к искусственному аппарату кровообращения на час. Затем сердцебиение восстанавливается. То есть смерть человека наступает не в результате остановки сердца", - пояснил Кязыми.

Более широкие возможности для трансплантации органов в Азербайджане появятся после принятия законопроекта, который еще в 2018 году был представлен в Милли Меджлис.