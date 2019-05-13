Анализ произошедших за последние дни дорожно-транспортных происшествий показывает, что одна из основных причин тяжелых аварий - невнимательность водителей за рулем.

Как передает Day.Az, об этом oxu.az сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Баку.

С целью предотвращения возможных аварий водителей еще раз предупреждают о необходимости быть предельно внимательными за рулем, соблюдать режим движения, обращать внимание на дорожные знаки и разметку, не вести с пассажирами или по мобильному телефону разговоры, которые могут отвлечь внимание.

"Анализ аварий показывает, что пассажиры играют особую роль в предотвращении многих ДТП или их менее опасном исходе. Пассажиры, которые вовремя реагировали на нарушение правил водителями либо по меньшей мере не отвлекали их внимание, помогли предотвратить сотни аварий", - подчеркивается в информации.