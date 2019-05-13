В мире немного стран, имеющих столь же сильную законодательную базу по обеспечению прав женщин, как Азербайджан.

Об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, выступая на конференции Совета Европы на тему "Гендерное равенство и медиа", проводимой в рамках проекта "Гендерное равенство в Азербайджане и свобода медиа", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам председателя Госкомитета, не следует забывать, что Азербайджан - первая страна, предоставившая избирательное право женщинам в мусульманском мире: "Азербайджан выбрал путь обеспечения гендерного равенства, и по сегодняшний день продолжает защиту прав женщин. Общество должно уделять внимание правам женщин, потому что без этого оно не сможет развиваться. Азербайджан проводит сильную, взвешенную политику".

Гусейнова добавила, что на впервые проведенных муниципальных выборах число женщин составляло четыре процентов: "Сегодня эта цифра составляет 35 процентов. Но и этот показатель нас не устраивает, и хотелось бы, чтобы число женщин с каждыми выборами росло".

Глава комитета подчеркнула, в Азербайджане функционирует более 200 организаций по правам женщин.