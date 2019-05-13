Цементный завод компании "Norm" является крупнейшим производителем цемента на Южном Кавказе с производительностью 5 000 тонн клинкера в день и два миллионов тонн цемента в год.

В настоящее время на заводе производится пять видов цементной продукции. Продукция KLASS "A" марки CEM II/A-P 32,5R, KLASS "B" марки CEM II/B-L 32,5R, KLASS "C500" марки CEM II/A-P 42,5 R и KLASS "S" марки CEM II / A-P 42.5N (сульфатостойкий портландцемент), а также KLASS "1" марки CEM I 52.5N доступна для продажи в мешках и навалом, соответственно.

Несмотря на небольшой опыт, действующего всего лишь несколько лет предприятия, "Norm Sement" смог получить доступ к зарубежным рынкам цемента наряду с местным рынком. В частности, завод уже длительное время экспортирует цемент и клинкер в соседнюю Грузию. В настоящее время компания изучает возможности экспорта в другие страны.

"Norm Sement", играющий незаменимую роль в развитии ненефтяного сектора, продолжает добиваться значительных экономических улучшений в 2019 году. Впервые в области бетонной промышленности в Азербайджане, компания "Norm Sement" и международный журнал CPI Worldwide и ICCX (Международная конференция и выставка бетонных технологий) проведут совместную международную конференцию "Современные технологии бетона и направления строительства в Азербайджане".

Мероприятие состоится в отеле "Four Seasons" 20 июня текущего года при участии свыше 100 местных и иностранных компаний. В частности, в мероприятии примут участие представители немецких компаний - Progress Group, Rekers, Kraft Curing Systems, Ha-Be Betonchemie, польской компании Arcen компании из Дании Hawkeye Pedershaab и испанской компании Lausanne.

ICCX является одним из ведущих агентств Европы и уже более 20 лет организует международные конференции во многих развитых государствах мира. Торговая марка ICCX представляет собой уникальное сочетание конференции и торговой ярмарки, охватывающее все аспекты современных технологий и производства бетона.

Основной целью международной конференции бетонных технологий в нашей стране является стимулирование использования железобетонных конструкций во всех типах строительства, включая местную инфраструктуру, жилищное строительство, городские и пригородные зоны, а также использование европейского опыта. Таким образом, новые тенденции в современной технологии бетона проложат путь к более широкому использованию бетонных конструкций обеспечивающих долговечность и высокое качество при строительстве частных зданий, а также при реализации промышленных и сельскохозяйственных проектов.

На заводе "Norm Sement", крупнейшим производителем цемента в регионе, особое внимание уделяется качеству цемента. Для этого на заводе созданы цементные и бетонные лаборатории, отвечающие современным стандартам. В цементных лабораториях проводятся регулярные проверки качества, анализируется химический и минералогический состав образцов продукции. Проводятся испытания бетонного наполнителя, химических добавок и различных типов бетонов, подходящих для различных сфер на основе применимых стандартов (AZS - Азербайджан, EN-Европа, ASTM-США и ГОСТ-Россия).

Компания "Norm Sement" продолжает сотрудничать с компаниями и организациями, обладающими международной репутацией в области производства цемента и бетона. Компания является активным членом Европейской академии исследований цемента (ECRA). Другим всемирно признанным учреждением, с которым сотрудничает компания "Norm", является немецкий научно-исследовательский институт VDZ. Высококвалифицированные специалисты VDZ проводят технический аудит производственного процесса, посещая завод. Цементу "Norm Sement" со стороны VDZ выдан сертификат соответствия по стандарту DIN EN 197-1: 2011.