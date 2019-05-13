https://news.day.az/society/1119194.html Совет печати: Больше половины журналистов в Азербайджане женщины
Совет печати: Больше половины журналистов в Азербайджане женщины
В Азербайджане, среди занятых журналистикой лиц, порядка 45-55 процентов составляют женщины.
Об этом сказал председатель Совета печати (СП) Афлатун Амашев, выступая на конференции Совета Европы на тему "Гендерное равенство и медиа", проводимой в рамках проекта "Гендерное равенство в Азербайджане и свобода медиа", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Амашева, ведущей силой азербайджанской журналистики, в основном, являются женщины: "К сожалению, число женщин среди руководителей медиа незначительно, но в скором времени, работающие сегодня журналистами женщины, возглавят органы медиа".
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