https://news.day.az/society/1119229.html В Азербайджане автомобиль упал в реку, есть пострадавшие
В Азербайджане автомобиль упал в реку, есть пострадавшие
В Загатальском районе автомобиль упал в реку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел сегодня на въезде в город Загатала. Автомобиль ВАЗ-2106 (62 BA 978) потерял управление и упал с моста в реку Тала. В результате аварии водитель получил травмы.
По факту ведется расследование.
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