В Загатальском районе автомобиль упал в реку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел сегодня на въезде в город Загатала. Автомобиль ВАЗ-2106 (62 BA 978) потерял управление и упал с моста в реку Тала. В результате аварии водитель получил травмы.

По факту ведется расследование.