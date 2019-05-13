В Бинагадинском районе столицы бывший осужденный похитил девушку.

Как передает Day.Az, об этом oxu.az сообщили в Управлении полиции района.

Похищение совершено в минувшую субботу 11 мая.

В седьмое отделение полиции обратилась 22-летняя А.Тахмазова и сообщила, что ее подругу Мурадову Илькяну Адалят гызы похитили прямо у нее на глазах во дворе дома, в котором она проживает.

По словам девушки, некто по имени Аяз приставил нож к горлу И. Мурадовой и увез ее в неизвестном направлении.

В ходе расследования оперативники установили личность похитителя. Им оказался житель Сиязаньского района 37-летний Султанлы Аяз Хафиг оглу.

Известно, что подозреваемый имеет судимость за нанесение менее тяжкого вреда здоровью и умышленное повреждение имущества.

В настоящее время полиция пытается установить местонахождение похитителя и его заложницы.

Мотив преступления пока неизвестен.