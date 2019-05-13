Появилась официальная информация в связи с падением ученика.

Как сообщили ONA в школе № 273, 13 мая во время перемены, в районе 11:20 ученик VIII класса (имя по определенным причинам не называется) хотел убежать с урока. Сначала с окна кабинета на II этаже школы он бросил сумку, а затем прыгнул сам, в результате чего получил травмы. Была тут же вызвала скорая помощь, родители ребенка были проинформированы о случившемся. Сейчас подросток находится в городской клинической больнице № 1, передает Day.Az.

В Управлении образования города Баку ONA сообщили, что по факту ведется служебное расследование. О его результатах будет дана информация. Было отмечено, что обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях постоянно находится в центре внимания, и для предотвращения таких случаев принимаются серьезные меры.