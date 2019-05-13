В Хачмазе выпал крупный град.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил заместитель главы Исполнительной власти Хачмазского района Бахтияр Османов.

По его словам, град выпал, как в районном центре, так и в окрестных деревнях: "Представители Исполнительной власти уже работают, определяются размеры нанесенного ущерба. По предварительной оценке, ущерб нанесен, в первую очередь, сельскому хозяйству, но пострадали также автомобили, дома и различные объекты".

Османов отметил, что кратковременный град сменился сильным ливнем.