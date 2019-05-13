https://news.day.az/society/1119340.html В Хачмазе выпал град - ВИДЕО
В Хачмазе выпал град - ВИДЕО
В Хачмазе выпал крупный град.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил заместитель главы Исполнительной власти Хачмазского района Бахтияр Османов.
По его словам, град выпал, как в районном центре, так и в окрестных деревнях: "Представители Исполнительной власти уже работают, определяются размеры нанесенного ущерба. По предварительной оценке, ущерб нанесен, в первую очередь, сельскому хозяйству, но пострадали также автомобили, дома и различные объекты".
Османов отметил, что кратковременный град сменился сильным ливнем.
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