В Park İnn Hotel состоялась церемония награждения премии Caspian Awards 2019, учрежденной Caspian Evets Group, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера гости и лауреаты премии прошли по красной дорожке, фотографировались у брендвола, делали селфи. Премия вручается за успешную деятельность в области культуры, искусства, науки, спорта, бизнеса, медицины и общественной жизни в течение года. Лауреаты определены путем голосования в социальных сетях и мониторинга СМИ на протяжении года. Главная цель проекта - мотивация для дальнейшей успешной деятельности в различных сферах, налаживание связей и обмен опытом. Авторы - Аяз Мамедов и Турал Алекперов.

Среди лауреатов был корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов, который был удостоен премии в номинации "Профессиональный журналист года". Caspian Awards 2019 в различных номинациях были отмечены - депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева, народный артист, режиссер Вагиф Асадов (спектакль "Прерванная..." по пьесе "Мечтающие мальчики..." Ефима Абрамова и Лейлы Бегим, посвященный памяти Самира Качаева - выпускника Азербайджанской государственной академии художеств, погибшего в ожесточенных боях в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных формирований), заслуженный артист Рашад Ильясов, телеведущие Гаджи Нуран Гусейнов и Зюмруд Бадалова, боец MMA Нариман Аббасов, певцы Гюнай Ибрагимли, Ниям Салами, Диляра Кязымова, Иззет Багиров, актриса и танцовщица Оксана Расулова, рэпер Qurd и другие. Ведущим вечера был заслуженный артист Эльнур Керимов.

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