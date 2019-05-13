14 мая - девятый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 03:45, а ифтар в 20:04.

Предлагаем вашему вниманию молитву девятого дня месяца:

"Allahumməc-əl li fihi nəsibən min rəhmətikəl-vasiə. Vəhdini fihi libərahinikəs-satiə. Və xuz binasiyəti ila mərzatikəl-camiə. Biməhəbbətikə ya əmələl-müştaqin".

Перевод:

"Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Сделай меня в этот месяц пользующимся Твоей всеобъемлющей милостью. Веди меня по истинному пути посредством Твоих ясных доводов и направь меня к тому, что вызовет Твое безбрежное довольство. Во имя Твоей любви, о надежда влюбленных и устремленных!"

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.