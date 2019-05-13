Агентство пищевой безопасности Азербайджана запустило новый проект - ВИДЕО
Агентство пищевой безопасности Азербайджана начало пиар-кампанию нового проекта, с целью более активного привлечения граждан к участию в деле обеспечения пищевой безопасности.
В ее рамках Агентство разместило на своей странице в социальной сети Facebook видеоролик с хэштегом #TUTGƏLDİ.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-секретаря Агентства Айсель Фарзиеву, #TUTGƏLDİ - слоган нового проекта, призванного обеспечить активность граждан: "В первую очередь хочу сообщить, что цель проекта с хэштегом #TUTGƏLDİ - привлечение граждан к активному участию в процессе обеспечения пищевой безопасности. В ближайшие дни проект будет представлен широкой общественности".
По ее словам, Агентство регулярно проводит мероприятия по защите прав потребителя.
Целью является формирование механизма общественного контроля на каждом этапе пищевой цепочки.
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