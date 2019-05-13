Подведены итоги Королевского конного шоу в Виндзоре, которое организовывается в честь легендарной Королевы Великобритании и Северной Ирландии Виктории, и вызывает большой интерес у всех любителей лошадей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Шоу-композиция "Азербайджанский келагаи и карабахские скакуны", представленная группой наездников на карабахских скакунах Государственной пограничной службы и танцевальным ансамблем, при организационной поддержке Федерации конного спорта Азербайджана, вызвала особый интерес Королевы Елизаветы II, членов королевской семьи и других зрителей.

До грандиозного выступления ведущий подчеркнул, что обладающий более 1500-летней историей азербайджанский келагаи, являющийся одним из главных элементов шоу-композиции, был подарен принцем Альбертом своей супруге Королеве Виктории еще два века назад - в 1851 году на большой выставке в Лондоне, что было встречено с большим интересом.

Шоу-композицию, представленную азербайджанской делегацией на мероприятии, проходившем на территории древнего Виндзорского замка, ежедневно вживую смотрели сотни тысяч человек, а также миллионы телезрителей, которые восхищались красотой карабахских скакунов, выступающих под звуки национальной музыки, героизмом и отвагой наездников, темпераментными и эмоциональными танцами танцоров.

На британском интернет-портале Dailymail.co.uk был размещен репортаж, посвященный Королевскому конному шоу в Виндзоре, где было особо отмечено, что шоу-композиция с участием карабахских скакунов Азербайджана - одно из самых любимых представлений Королевы Елизаветы II.

После просмотра шоу-композиции "Азербайджанский келагаи и Карабахские скакуны", 11 мая королева Елизавета II приняла членов азербайджанской делегации - вице-президентов Федерации конного спорта Азербайджана Сакита Мамедова, Бахруза Набиева и спортсменку Хадиджу Гулубейли.

Во встрече приняли участие супруг королевы, герцог Эдинбургский принц Филипп, внук королевы герцог Сассекский принц Гарри и другие официальные лица.

В ходе встречи Королеве Елизавете II были преподнесены в дар картина народного художника Азербайджана Сакита Мамедова под названием "Бахар гызы" и азербайджанский келагаи. Во время вручения подарков была предоставлена подробная информация о том, что изображенная на картине Бахар гызы является одним из древних символов древнего азербайджанского праздника Новруз, а также об изображенных на келагаи поэтессе Натаван, карабахских скакунах, национальных музыкальных инструментах и цветке Хары бюльбюль.

Королева Елизавета II выразила глубокую благодарность представителям Азербайджана за грандиозную шоу-композицию, подаренную картину и национальный келагаи.