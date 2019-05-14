В Ясамальском районе Баку горели конструкции 2-х комнат и кухни одноэтажного 11-комнатного дома общей площадью 200 м2 на площади 43 м2.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в МЧС сообщили, что при пожаре один человек отравился дымом.

Остальная часть дома защищена от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.