https://news.day.az/society/1119440.html Пожар в 11-комнатом доме в центре Баку, есть пострадавший В Ясамальском районе Баку произошел пожар на площади 200 м2.
Пожар в 11-комнатом доме в центре Баку, есть пострадавший
В Ясамальском районе Баку горели конструкции 2-х комнат и кухни одноэтажного 11-комнатного дома общей площадью 200 м2 на площади 43 м2.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в МЧС сообщили, что при пожаре один человек отравился дымом.
Остальная часть дома защищена от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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