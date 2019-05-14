Сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД, представители Агентства пищевой безопасности Азербайджана совместно с работниками районной прокуратуры выявили нарушение в Барде, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД, передает Day.Az.

При осмотре двора дома жителя города Мамедова было обнаружено 270 килограмм говядины.

Туша животного была разделана спустя несколько дней после его смерти.

Взятые пробы были отправлены на экспертизу в лабораторию Агентства пищевой безопасности.

По факту ведется расследование