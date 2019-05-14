https://news.day.az/society/1119502.html Сильный град в Азербайджане: нанесен ущерб десяткам населенных пунктов
Сильный град в Азербайджане: нанесен ущерб десяткам населенных пунктов
Град, выпавший вчера в Хачмазском районе, нанес ущерб посевным площадям, повредил крыши домов. Как передает Day.Az, об этом сообщили во вторник Trend в ИВ района.
Согласно информации, град нанес ущерб 87 населенным пунктам - городу Хачмаз, пос. Арзу и многим селам.
Напомним, что вчера днем в северных районах Азербайджана выпал град, который длился в течение пяти минут. Размеры градин варьировали от 5 до 20 миллиметров.
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