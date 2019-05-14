Жительница бакинского поселка Бина обратилась во второе отделение Управления полиции Хазарского района и сообщила, что 11 мая около 10:00 двое людей в масках проникли в ее дом и, угрожая ножом, унесли 5100 долларов. В связи с обращением сразу же были приняты соответствующие меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом сообщило Министерство внутренних дел.

В ходе расследования, проведенного сотрудниками прокуратуры, факт ограбления не подтвердился. Выяснилось, что женщина потратила деньги сама и из-за страха перед мужем дала полиции ложную информацию.