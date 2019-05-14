14 мая вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: SOCAR Methanol раскрыл производственные планы на 2019 год; Бакинский метрополитен будет расширен; Новый механизм помогает местным предпринимателям получить доступ к рынкам США; Чингиз Мустафаев провел вторую репетицию на сцене Евровидения и т.д.

AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.