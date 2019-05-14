https://news.day.az/society/1119598.html В Азербайджане сотни человек отправятся в хадж
В Азербайджане сотни человек отправятся в хадж
В Азербайджане прошли регистрацию более 580 желающих совершить хадж. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа.
Прием документов продолжается.
Для Азербайджана в текущем году выделена квота в 1400 человек.
В текущем году хадж обойдется в 4285 долларов. Как и в прошлом году, верующие будут отправлены в хадж самолетом.
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