В Азербайджане прошли регистрацию более 580 желающих совершить хадж. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа.

Прием документов продолжается.

Для Азербайджана в текущем году выделена квота в 1400 человек.

В текущем году хадж обойдется в 4285 долларов. Как и в прошлом году, верующие будут отправлены в хадж самолетом.