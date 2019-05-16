Компания "Azercell Telecom", которая сотрудничает с ведущими университетами страны и способствует обогащению материально-технической базы центров высшего образования, регулярно проводит мастер-классы по направлениям, интересующим молодежь. Очередное такое мероприятие было организовано для студентов университета АДА. В мастер-классе, проведённом в головном офисе Azercell, приняли участие студенты последнего курса университета АДА. Руководитель отдела "CRM" Бизнес сегмента Azercell - Эмиль Амиров, ведущий специалист отдела бизнес анализа Бизнес сегмента -Заур Гусейнов и специалист отдела продуктов и услуг Корпоративного сегмента - Руфат Гафаров встретились со студентами и поделились своим богатым опытом по таким важным темам, как создание продукции, бизнес-аналитика и анализ. Также специалистами Департамента Человеческих Ресурсов была представлена информация о новой программе "Azercell-Lab"- платной программы стажировки, созданной с целью поддержки профессиональной и индивидуальной деятельности молодежи. Так, с 1 июля Azercell предлагает студентам бакалаврам и магистрам, а также молодым людям, уже получившим высшее образование, возможность присоединиться к инкубационным центрам "IT-lab" и "Business-lab" и получить шанс построить карьеру в профессиональной среде, участвовать в реализуемых компанией проектах, а также приобрести бесценный опыт. В заключение докладчики ответили на вопросы, интересующие участников.

ООО "Azercell Telecom" всегда с особой заботой относилось к образованию и развитию молодежи. Компания, подписавшая меморандумы о сотрудничестве с рядом вузов, внесла свой вклад в реализацию инновационных идей студентов и их подготовку в качестве опытных и профессиональных кадров.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People"