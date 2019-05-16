https://news.day.az/society/1120358.html Жуткие кадры столкновения мусоровоза с автобусом в Баку - ВИДЕО
Жуткие кадры столкновения мусоровоза с автобусом в Баку - ВИДЕО
Камера наблюдения зафиксировала тяжелое ДТП, произошедшее 27 апреля в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой Avtosfer.az, в остановившийся на обочине автобус сзади врезается мусоровоз.
В результате аварии пострадали 24 пассажира.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре