Жуткие кадры столкновения мусоровоза с автобусом в Баку - ВИДЕО 1 536

Камера наблюдения зафиксировала тяжелое ДТП, произошедшее 27 апреля в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой Avtosfer.az, в остановившийся на обочине автобус сзади врезается мусоровоз. В результате аварии пострадали 24 пассажира.

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