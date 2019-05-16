Камера наблюдения зафиксировала тяжелое ДТП, произошедшее 27 апреля в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой Avtosfer.az, в остановившийся на обочине автобус сзади врезается мусоровоз.

В результате аварии пострадали 24 пассажира. 