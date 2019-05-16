В Национальной арене гимнастики в Баку уютно выступать. Об этом сказала Trend украинская спортсменка Виктория Денисенко, участвующая в Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку в составе команды в групповых упражнениях, передает Day.Az.

Виктория Денисенко подчеркнула, что ей комфортно выступать в Национальной арене гимнастики в Баку.

"Очень нравится зал - он красивый, и здесь уютно выступать, все на высшем уровне. К сожалению, не удалось посмотреть церемонию открытия Чемпионата Европы, так как мы готовились к выступлению. Но мы частично видели репетицию, и это очень ярко и необычно", - добавила украинская спортсменка.

Что касается выступления, гимнастка отметила, что есть ошибки, над которыми нужно работать.

"Тренер осталась довольна, мы старались выступить на максимуме. У нас получилось не потерять предмет, но, конечно, еще есть ошибки, над которыми нужно работать. Послезавтра мы выступаем в программе упражнений с лентами, и настроены решительно", - сказала гимнастка.

В Национальной арене гимнастики в Баку с 16 по 19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.