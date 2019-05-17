В Азербайджане учреждения профессионального образования будут бесплатно обеспечиваться учебниками, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим вносятся поправки в "Закон об образовании", согласно которым государственные и муниципальные учреждения общего профобразования будут бесплатно обеспечиваться учебниками.

В настоящее время бесплатными учебниками обеспечиваются учащиеся общеобразовательных школ.