https://news.day.az/society/1120426.html В Азербайджане этим учащимся будут бесплатно раздавать учебники
В Азербайджане этим учащимся будут бесплатно раздавать учебники
В Азербайджане учреждения профессионального образования будут бесплатно обеспечиваться учебниками, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с этим вносятся поправки в "Закон об образовании", согласно которым государственные и муниципальные учреждения общего профобразования будут бесплатно обеспечиваться учебниками.
В настоящее время бесплатными учебниками обеспечиваются учащиеся общеобразовательных школ.
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