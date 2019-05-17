В Турции террористы подорвали азербайджанский бензовоз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на unikal.org, инцидент произошел на таможенном пункте Дильуджу на границе в Нахчыване.

Сообщается, что автомобиль c азербайджанскими номерами, перевозивший нефтепродукты, ожидал своей очереди для прохождения границы, когда неизвестные открыли по нему огонь.

По некоторым данным, автоцистерна перевозила сжиженный газ. Автомобиль в результате сильного возгорания полностью сгорел. В результате происшествия пострадал сотрудник таможни, он был госпитализирован. Водитель автомобиля по счастливой случайности не пострадал.

Азербайджанское консульство в турецком Карсе следит за ситуацией, сообщил АЗЕРТАДЖ.