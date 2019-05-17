Террористы взорвали азербайджанский бензовоз в Турции, есть пострадавший - ВИДЕО
В Турции террористы подорвали азербайджанский бензовоз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на unikal.org, инцидент произошел на таможенном пункте Дильуджу на границе в Нахчыване.
Сообщается, что автомобиль c азербайджанскими номерами, перевозивший нефтепродукты, ожидал своей очереди для прохождения границы, когда неизвестные открыли по нему огонь.
По некоторым данным, автоцистерна перевозила сжиженный газ. Автомобиль в результате сильного возгорания полностью сгорел. В результате происшествия пострадал сотрудник таможни, он был госпитализирован. Водитель автомобиля по счастливой случайности не пострадал.
Азербайджанское консульство в турецком Карсе следит за ситуацией, сообщил АЗЕРТАДЖ.
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