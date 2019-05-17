На Бакинском олимпийском стадионе прошел тренинг для волонтеров под названием "Понятие инвалидности", организованный Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана (НПКА) при содействии Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе НПКА.

Тренинг провели генеральный секретарь НПКА Кямал Мамедов и независимый эксперт Гошгар Акперов. Мероприятие было посвящено подготовке волонтеров к финальному матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси", который пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе (вмещает 68 тысяч зрителей).

На мероприятии были обсуждены вопросы обращения и оказания помощи людям с физическим ограничениями во время массовых мероприятий, разрушения стереотипов, существующих в обществе по отношению к людям с инвалидностью. Тренинг прошел в интерактивном формате.