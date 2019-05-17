https://news.day.az/society/1120556.html На одном из проспектов Баку восстановят работу светофоров
На одном из проспектов Баку восстановят работу светофоров
На пересечении проспекта Гара Гараева с улицами Али Велиева, Азера Манафова и Узбекистана не работают светофоры. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Светофоры не работают в связи с перебоями в электроснабжении.
Идут работы по восстановлению их работы.
Агентство просит водителей до восстановления работы светофоров двигаться, руководствуясь требованиями дорожных знаков.
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