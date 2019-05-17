Day.Az представляет статью известного спортивного комментатора Итана Дженкинса, опубликованную в авторитетном издании The USA Tribune.

В ближайшие недели четыре английских клуба готовятся к битве за самые высокие титулы в европейском футболе - и только два из них получат трофеи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Лига Европы была в значительной степени отложена, так как весь мир болельщиков футбола следил за невероятно интересными этапами нокаута UCL: "Ливерпуль" разгромил своего соперника "Барселону" в своем выдающемся возвращении, а голландский "Аякс" проиграл "Тоттенхэму Сперс" в последние секунды полуфинала.

Однако место проведения финала Лиги Европы стало предметом бесконечных дебатов в футбольных кругах. Крупные средства массовой информации со множеством спортивных комментаторов взялись анализировать причины, обусловившие решение о присвоении такой чести Баку - столице Азербайджана. Было ли решение правильным или нет, станет известно менее, чем через три недели. Однако причины для того, чтобы критиковать это решение, не имеют под собой никаких оснований.

Баку, столица Азербайджанской Республики, которая граничит с Россией на севере, Ираном - на юге, Грузией и Арменией - на западе, расположена на берегу Каспийского моря.

Имея население свыше 4,7 млн. человек, проживающих в самом городе и пригородах, Баку признан процветающим промышленным мегаполисом, в котором в последнее десятилетие происходит бурное развитие экономики. Город расположен на земле, богатой ценными ископаемыми ресурсами. Береговые нефтяные месторождения составляют огромную территорию как внутри Баку, так и вокруг него, а одно из крупнейших в мире морских нефтяных месторождений находится недалеко от побережья Абшеронского полуострова, на котором расположена столица страны.

В 1994 году руководство страны подписало так называемый "Контракт века", что в значительной степени стимулировало западноевропейские энергетические компании инвестировать средства в нефтегазовую инфраструктуру и поставлять ценные сырьевые товары на Запад. После того, как нефтедоллары начали поступать в бюджет страны после 2006 года, правительство начало расходовать средства на инфраструктуру, социальные программы, вооруженные силы, спорт и даже собственные спутники.

Правительство и различные финансируемые правительством организации потратили миллионы на строительство многочисленных спортивных и развлекательных объектов, чтобы привлечь международные спортивные соревнования в Азербайджан, повысить уровень туризма и улучшить свои спортивные позиции путем развития молодежных программ.

На сегодняшний день в Азербайджане успешно прошли несколько международных турниров, в том числе Кубок мира по шахматам 2015 года, Чемпионат мира по дзюдо 2018 года, Игры исламской солидарности 2017 года, Первые европейские игры 2015 года, Чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет в сочетании с Евровидением и другими развлекательными соревнованиями. Миллиарды долларов были потрачены на строительство различных объектов, восстановление инфраструктуры и кампании по связям с общественностью, чтобы "поставить" город на карту мира, сделав его достойным для проведения международных мероприятий.

Одним из самых замечательных мест в Баку является Бакинский Олимпийский Стадион, расположенный в нескольких минутах езды от центра города - и даже в нескольких минутах езды от Международного Аэропорта Гейдара Алиева (GYD), - который приветствовал своих первых зрителей во время открытия Европейских игр в 2015 году. Именно здесь 29 мая состоится широко обсуждаемый финал Лиги Европы УЕФА.

Местом проведения являлся стадион площадью 225 000 квадратных метров, который вмещает 68 700 зрителей. Помимо Европейских игр, на стадионе уже состоялась серия значимых футбольных матчей, в том числе домашние игры ФК "Карабах" в 2017 году, когда футбольный клуб "Карабах" впервые в истории страны вышла в Лигу чемпионов УЕФА. Все игры, включая матчи с "Рома", "Челси" и "Атлетико Мадрид" прошли без инцидентов. Десятки тысяч европейских болельщиков устремились в Баку, чтобы посмотреть, как их родные команды сражаются с Карабахом.

Возможно, именно это является одной из причин того, что Баку было доверено проведение финала Лиги Европы и, в особенности, проведение трех матчей группового этапа и 1 четвертьфинала на Евро-2020.

Почему же возник такой ажиотаж вокруг места финала Лиги Европы?

Европейские команды могли привыкнуть к соревнованиям в европейских столицах, которые, в свою очередь, привыкли принимать тысячи фанатов. Возможность комфортно сесть в автобус из небольшого баварского городка или в евро-поезд, следующий из Парижа в Мадрид, без сомнения, привлекательна. Однако, это вовсе не означает, что четырех-пятичасовой перелет из большинства европейских столиц до Баку выходит за пределы допустимого диапазона.

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп, похоже, не согласен с этим. Выступая на пресс-конференции, Клопп поинтересовался, что "съели на завтрак" лица, принявшее подобное решение, когда они предпочли Баку для проведения финала Лиги Европы всем прочим городам.

Уроженец Штутгарта, который сделал себе имя будучи менеджером "Боруссии" в Дортмунде, высказал предположение о том, что Баку может оказаться за пределами досягаемости для среднего европейского болельщика. Неизвестно, почему менеджер "Ливерпуля" сделал такое замечание. Однако известно, что Баку ничем не отличается от любого другого города в Европе, Азии, Африке или на любом другом континенте, куда миллионы поклонников стекаются на международные турниры.

Взять, к примеру, последний чемпионат мира в России, куда летом 2018 года приехали миллионы европейских болельщиков, хотя в некоторых городах, где проводились самые популярные футбольные соревнования, предположительно не хватало средств или инфраструктуры для удовлетворения потребностей болельщиков.

Среди них были сотни тысяч немецких и британских фанатов, которые прибыли туда, чтобы поддержать Die Mannschaft и The Three Lions, соответственно.

Баку, который за последние несколько лет рос в геометрической прогрессии, не стал исключением. Сотни отелей и частных арендаторов Airbnb уже принимают бронирование до конца мая. Пару лет назад руководство Азербайджана ввело новую систему подачи заявлений на получение визы, что обеспечило ускоренные и дешевые поездки в страны Южного Кавказа.

Между тем, официальный представитель азербайджанского футбола Эльхан Мамедов парировал реплику Клоппа, заявив, что Азербайджанская ассоциация была "неприятно удивлена" заявлениями "великого специалиста". Он добавил, что футбол не должен ограничиваться пределами Европы, а должен быть напротив глобализирован. В самом деле, хотя самые дорогие клубы и спортсмены принадлежат Европе, а европейский футбол остается самым популярным во всем мире, расширение географических границ лишь вызовет больший интерес и приведет к развитию спорта во всем мире.

Футбольный карикатурист Омар Момани взял на себя смелость высмеять Клоппа и пригласил его испытать на себе азербайджанское гостеприимство. "Присоединяйтесь к нам, мистер Клопп, азербайджанский завтрак объединяет людей и делает всех счастливыми! Это надо попробовать!", -говорит карикатура, изображающая "Челси" и "Арсенал" "на совместном завтраке с Клоппом, жаждущим получить столик для завтрака.

Клопп был не одинок в своей критичности. Британское министерство иностранных дел выступило в этом месяце с предупреждением, предостерегая своих граждан проявлять осторожность в лучшем случае, или вообще отказаться от поездки в Азербайджан, в худшем случае. Британское правительство даже дошло до того, что напугало британских граждан возможным терроризмом. "Террористы, скорее всего, попытаются совершить нападения в Азербайджане", - говорится в заявлении, хотя в нем добавляется, что около 7000 британских граждан едут в Азербайджан и возвращаются обратно без проблем.

В ответ МИД Азербайджана заявил, что позиция британского МИДа не понятна. "Наряду с другими положительными чертами нашей страны, спокойствие, безопасность и стабильность в Азербайджане являются одними из наиболее важных факторов, привлекающих сюда иностранных туристов", - заявила пресс-секретарь министерства Лейла Абдуллаева.

Действительно, стало неожиданностью то, что британское правительство предостерегает от терроризма в Азербайджане, в то время как сама Великобритания видела больше международного и внутреннего терроризма, чем любая другая европейская страна, включая печально известные взрывы террористов-смертников в июле 2005 года или недавнюю ножевую атаку со стороны Вестминстер.

Дело в том, что в Объединенном Королевстве гораздо больше недовольных врагов и преступлений на почве ненависти, чем в Азербайджане, широко известном своей религиозной и этнической толерантностью

Дело в том, что терроризм развивается в новых реалиях, будь то Лондон, где в 2005 году погибло 56 человек, или Мадрид, где 193 человека погибло во время взрывов поездов. Ясно одно: терроризм должен быть осужден и против него должна вестись борьба, а когда дело доходит до масштабных международных событий, правительства должны объединить усилия для защиты и защиты граждан мира. Только действенное сотрудничество, а не лишние заявления, победит терроризм и ненависть.