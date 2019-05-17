18 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром в некоторых местах туман, будет дуть западный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. К вечеру в некоторых местах возможны дожди, грозы, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем -28-33 градусов тепла, в горах ночью 9-14, днем 18-23 градусов тепла.