https://news.day.az/society/1120604.html В Баку перевернулся грузовик - ФОТО
В Баку перевернулся грузовик - ФОТО
В Баку перевернулся грузовой автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в Бинагадинском районе. Автомобиль "İsuzu" с госномером 10 JV 531, потерял управление и перевернулся. Никто в результате происшествия не пострадал.
По факту ведется расследование.
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