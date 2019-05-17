В Баку перевернулся грузовой автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в Бинагадинском районе. Автомобиль "İsuzu" с госномером 10 JV 531, потерял управление и перевернулся. Никто в результате происшествия не пострадал.

По факту ведется расследование.