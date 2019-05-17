Азербайджан усиливает контроль над школами - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
В Азербайджане предлагается внести новое требование по усилению контроля над учебными заведениями, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Вопрос об этом отражен в поправках к закону "Об образовании", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
В соответствии с этими поправками, государство создаст Образовательную централизованную информационную систему. Создание этой системы будет одной из задач государства в сфере образования. К ней должны быть подключены все учебные заведения Азербайджана.
Система будет служить усилению контроля над деятельностью учебных заведений, формированию более точной информационной базы об учащихся и учителях.
После голосования изменение к закону было принято.
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