https://news.day.az/society/1120706.html Азербайджан усиливает охрану памятников
Азербайджан усиливает охрану памятников
Депутаты парламента Азербайджана определили еще один законный повод для ограничения или запрещения дорожного движения.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел свое отражение в предложенных на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) изменениях в законе "О дорожном движении".
Так, в соответствии с новым разделом статьи 12 закона (временное ограничение и запрещение дорожного движения) дорожное движение может быть ограничено или запрещено в случае, когда движение автотранспорта создает угрозу охране исторических и культурных памятников.
Изменения в закон были приняты по итогам голосования.
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