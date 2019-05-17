Депутаты парламента Азербайджана определили еще один законный повод для ограничения или запрещения дорожного движения.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел свое отражение в предложенных на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) изменениях в законе "О дорожном движении".

Так, в соответствии с новым разделом статьи 12 закона (временное ограничение и запрещение дорожного движения) дорожное движение может быть ограничено или запрещено в случае, когда движение автотранспорта создает угрозу охране исторических и культурных памятников.

Изменения в закон были приняты по итогам голосования.