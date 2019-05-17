В первом Центре Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST) стартовала новая программа "Серебряный волонтер".

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социального обеспечения, программа нацелена на обеспечение поддержки активного образа жизни лиц, достигших пенсионного возраста. Подразумевается привлечение пожилых людей к участию в работе Центра в качестве волонтеров, передает Day.Az.

Пенсионеры, желающие участвовать в программе "Серебряный волонтер", могут пройти регистрацию, заполнив форму обращения в Центре устойчивого и оперативного социального обеспечения, по адресу улица И.Гуткашынлы, 86 в Ясамальском районе города Баку или в режиме онлайн по интернет-адресу http://bit.ly/2LGsf80.