Маскот - обезьянка Луиджи приносит много радости публике. Об этом сказала в пятницу Trend зрительница Анастасия Лыкова, приехавшая из Краснодара (Россия) посмотреть соревнования Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"В Баку нахожусь впервые, город красивый и чистый. Приехала сюда, чтобы посмотреть на выступления знаменитых гимнасток. Болею за сборную России, желаю гимнасткам победы. Еще болею за итальянских спортсменок Милену Балдассарри и Александру Аджурджукулезе. Рада, что сегодня Милена показала хороший результат в упражнении с мячом", - сказала она.

Анастасия Лыкова отметила, что ей понравилась церемония открытия Чемпионата Европы, которая, по ее словам, была красивой.

"Хорошего настроения прибавляет появление маскота - обезьянки Луиджи", - добавила она.

В Национальной арене гимнастики в Баку 16-19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.