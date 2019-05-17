Церемония открытия Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку прошла настолько зрелищно, что мы не могли отвести взгляд от подиума. Об этом в пятницу сказала Trend зрительница соревнований Рамиля Гасанлы, передает Day.Az.

"Мы часто приходим в Национальную арену гимнастики посмотреть на соревнования. Моя дочка занимается художественной гимнастикой, и поэтому с четырех лет я привожу ее сюда. Дочке это придает стимул упорнее тренироваться. Наблюдая за известными гимнастками, за тем как они выполняют сложные элементы, она воодушевляется и сама показывает хорошие результаты", - сказала зрительница.

Рамиля Гасанлы отметила, что Чемпионат Европы проходит великолепно.

"Мы с огромным интересом наблюдаем за соревнованиями от начала до конца", - добавила она.

В Национальной арене гимнастики в Баку 16-19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.