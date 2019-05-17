Строительно-реконструкционные работы с целью устранения последствий произошедшего 5 февраля землетрясения силой 5,3 балла продолжаются.

Для ознакомления с ходом работ, проведенных после землетрясения, съемочная группа ONA отправилась в Шамахинский район, который больше всего подвергся разрушениям в результате природного явления, передает Day.Az.

Главный консультант Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве МЧС Адиль Гусейнов сказал, что до сегодняшнего дня в Шамахинском районе были определены 286 аварийных, а если быть точным непригодных для проживания домов, которые будут снесены: "Согласно соответствующим указам главы государства, ведется работа по обеспечению прежних условий проживания потерпевших в результате землетрясения на территории Шамахинского района людей. К нам поступило 5689 обращений по Шамахинскому району. Были осмотрены 5676 домов, 2552 из которых находятся в городе, 3124 - в поселках и селах".

Кроме домов, которые строятся в городе Шамахы под контролем специальной комиссии МЧС, Общественное объединение "Региональное развитие" также проводит определенные строительные работы в рамках проводимых после землетрясения работ.

Отметим, посетив сразу после землетрясения место происшествия, по поручению президента Ильхама Алиева с целью устранения последствий и ведения строительных работ из резервного фонда президента в целом было выделено 13 миллионов манатов.