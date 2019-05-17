В закон Азербайджана "О дорожном движении" не должны вноситься поверхностные поправки, необходим абсолютно новый подход к данному вопросу.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу на сегодняшнем пленарном заседании парламента в ходе обсуждения вопроса о внесении изменений в законы "О дорожном движении" и "О нотариате", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат отметил, что эту сферу, которая обеспечивает безопасность, необходимо отрегулировать новыми правилами: "В Азербайджане создано электронное правительство, и все правовые отношения налажены через электронную систему. В таком случае, какая разница дорожной полиции, есть ли у гражданина водительское удостоверение или нет? Они все равно могут это установить".

По мнению Бабаоглу, закон "О дорожном движении" должен быть связан с обеспечением безопасности этой сферы: "А что делаем мы? В ненужных местах устанавливается специальное устройство - радар. Это массово вызывает негативные эмоции у водителей, создавая опасные ситуации для них при вождении. Вместо безопасной ситуации мы провоцируем опасную. Поэтому законодательство в этой сфере необходимо совершенствовать".