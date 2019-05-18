https://news.day.az/society/1120824.html В цветочном магазине в Азербайджане обнаружено 100 кг опасного мяса - ФОТО
В цветочном магазине в Азербайджане обнаружено 100 кг опасного мяса - ФОТО
Полиция Азербайджана совместно с соответствующими органами продолжает мероприятия по предотвращению торговли непригодной к употреблению пищевой продукцией, опасной для здоровья людей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе очередной операции, сотрудники Управления общественной безопасности МВД совместно с представителями Агентства пищевой безопасности изъяли в цветочном магазине в городе Худат около 100 килограммов мяса неизвестного происхождения.
Образцы мяса были направлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности. По факту ведется расследование.
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