Полиция Азербайджана совместно с соответствующими органами продолжает мероприятия по предотвращению торговли непригодной к употреблению пищевой продукцией, опасной для здоровья людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе очередной операции, сотрудники Управления общественной безопасности МВД совместно с представителями Агентства пищевой безопасности изъяли в цветочном магазине в городе Худат около 100 килограммов мяса неизвестного происхождения.

Образцы мяса были направлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности. По факту ведется расследование.