В Азербайджане задержали женщину, которая пыталась провести психотропные вещества во внутренних органах. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

Отмечается, что на основании поступивших оперативных данных сотрудники оперативно-следственного управления Главного таможенного управления по южному округу, задержали на территории Билясуварского таможенно-пропускного пункта гражданку Азербайджана, которая спрятала 197,005 грамма психотропных веществ, упакованных в воздушные шары, во внутренних органах.