https://news.day.az/society/1120907.html В Азербайджане в женщине нашли воздушные шары
В Азербайджане в женщине нашли воздушные шары
В Азербайджане задержали женщину, которая пыталась провести психотропные вещества во внутренних органах. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.
Отмечается, что на основании поступивших оперативных данных сотрудники оперативно-следственного управления Главного таможенного управления по южному округу, задержали на территории Билясуварского таможенно-пропускного пункта гражданку Азербайджана, которая спрятала 197,005 грамма психотропных веществ, упакованных в воздушные шары, во внутренних органах.
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