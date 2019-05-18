В социальных сетях распространились кадры мужчины, который гулял по центру Баку без майки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Buta.media.

Полуголый мужчина в центре Баку вызвал острые обсуждения в социальных сетях.

Day.Az представляет эти неоднозначные кадры: