https://news.day.az/society/1120915.html Полуголый мужчина в центре Баку взбудоражил соцсети - ВИДЕО
Полуголый мужчина в центре Баку взбудоражил соцсети - ВИДЕО
В социальных сетях распространились кадры мужчины, который гулял по центру Баку без майки.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Buta.media.
Полуголый мужчина в центре Баку вызвал острые обсуждения в социальных сетях.
Day.Az представляет эти неоднозначные кадры:
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