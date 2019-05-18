В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, осадков не ожидается, местами прогнозируется туман, умеренный южный ветер. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем 24-28, в Баку ночью 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются дожди, местами ливневого характера, возможен град. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 13-18, днем 29-34 тепла, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла.