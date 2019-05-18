Нельзя говорить о демографическом развитии страны, если нет развития женщин, которые составляют половину населения.

Об этом, выступая на конференции "Молодежные организации во имя Целей устойчивого развития", сказала председатель Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гусейнова отметила, что гендерное равенство всегда занимало важное место в политике Азербайджана: "К нам обращаются не только женщины, но и мужчины, потому что мы хотим сохранить равенство в обществе. Гендерное равенство воспринимается как важный фактор в азербайджанском обществе".

Глава комитета считает важным развитие женщин для эволюции общества: "Если женщины, составляющие половину населения, не будут развиваться, то говорить о демографическом развитии страны нельзя. Очень важно, чтобы женщины были уверены в себе и правильно выбрали профессию. Есть профессии, в которых женщины составляют большинство, например, в сферах образования, культуры и здравоохранения женщин всегда было больше. Но высокие должности большей частью занимают мужчины, что уменьшает чувство уверенности у женщин".

Гусейнова добавила, что в мире немного стран, которые серьезно относятся и хотят добиться Целей устойчивого развития, как Азербайджан.