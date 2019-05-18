Идеальных выступлений не бывает, бывают выступления, когда видишь, что то к чему стремились, выполняется. Когда есть целостность, танцевальность, гармония. Об этом Trend сказала тренер команды России в групповом упражнении Инна Быстрова, передает Day.Az.

Тренер подчеркнула, что сложно, сказать с каким предметом, команде легче выступать - с обручами, или лентами.

"В команде пять человек, это разные люди, разная нервная система, разная степень подготовленности на данную минуту - очень много компонентов. На соревнованиях все по-разному реагируют на аплодисменты, на поддержку, на замечания", - добавила она.

Инна Быстрова подчеркнула, что в Азербайджане потрясающая публика.

"Поддержка зрителей помогает, особенно в Азербайджане. Здесь зрители удивительные, они поддерживают не только свою команду, а относятся доброжелательно ко всем. Независимо от того, что это соревнования, все люди чувствуют поддержку. Для нас это очень важно, когда мы выступаем в Азербайджане.

Вчера Ирине Винер-Усмановой вручили орден "Дружбы", это еще раз подтверждает позицию людей, которые приходят на соревнованияпо художественной гимнастике, что они ко всем относятся открыто и с уважением", - подчеркнула российский тренер.

Инна Быстрова добавила, что Чемпионат Европы в Баку проходит на самом высоком уровне.

"Высочайший уровень проведения мероприятия, я не видела ни в одной стране такого уровня и такого удобства для спортсменов, чтобы были правильные площадки, внимание со стороны людей, которые помогают проводить соревнования", - отметила она.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)