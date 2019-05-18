Нам очень нравится выступать на Чемпионате Европы в Баку, здесь хорошая атмосфера. Об этом в субботу Trend сказали белорусские гимнастки, выступающие в команде групповых упражнений, передает Day.Az.

"Замечательная поддержка зрителей, как из нашей страны, так и из других стран. Соревнования организованы шикарно, все на высшем уровне. Есть место для подготовки, условия зала соревнований невероятные", - сказали юниорки.

Гимнастки подчеркнули, что на Чемпионате в Баку сильные соперники, и участницы из всех стран стараются показать хороший результат.

"Но, главные для нас соперники - это мы сами. Мы в первую очередь себя преодолеваем", - добавили они.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.