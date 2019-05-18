В Баку горит один из крупных торговых центров.

Как сообщили Day.Az очевидцы, в торговом центре Zagulba Mall наблюдается сильное возгорание и задымление. Сообщается, что на месте работает несколько пожарных бригад и кареты "скорой помощи".

По предварительным данным, есть пострадавшие.

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