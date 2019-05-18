https://news.day.az/society/1121064.html Сильный пожар в молле в Баку, есть пострадавшие - ВИДЕО
Сильный пожар в молле в Баку, есть пострадавшие - ВИДЕО
В Баку горит один из крупных торговых центров.
Как сообщили Day.Az очевидцы, в торговом центре Zagulba Mall наблюдается сильное возгорание и задымление. Сообщается, что на месте работает несколько пожарных бригад и кареты "скорой помощи".
По предварительным данным, есть пострадавшие.
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Видео - Эльдар Касимов
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