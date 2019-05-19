https://news.day.az/society/1121077.html Сильный пожар в Баку, есть погибший
Сильный пожар в Баку, есть погибший
В Сабучинском районе Баку произошел пожар в четырехкомнатном доме площадью 80 квадратных метров, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно информации, сгорели горючие конструкции и бытовые приборы на площади 50 квадратных метров в трех комнатах дома, передает Day.Az.
Отмечается, что во время инспекции дома было обнаружено тело Рубабы Багировой (1942 г.). Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.
Соответствующие органы ведут расследование в связи с инцидентом.
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