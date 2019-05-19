В Сабучинском районе Баку произошел пожар в четырехкомнатном доме площадью 80 квадратных метров, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, сгорели горючие конструкции и бытовые приборы на площади 50 квадратных метров в трех комнатах дома, передает Day.Az.

Отмечается, что во время инспекции дома было обнаружено тело Рубабы Багировой (1942 г.). Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.

Соответствующие органы ведут расследование в связи с инцидентом.