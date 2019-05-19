Полной средней школе села Ахмедбейли Самухского района присвоено имя Национального героя Азербайджана Эльтуна Халеддин оглу Искандерова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Исполнительной власти Самухского района и министерству образования поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения.