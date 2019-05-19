https://news.day.az/society/1121080.html Самухской школе присвоено имя Национального героя Азербайджана
Самухской школе присвоено имя Национального героя Азербайджана
Полной средней школе села Ахмедбейли Самухского района присвоено имя Национального героя Азербайджана Эльтуна Халеддин оглу Искандерова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.
Исполнительной власти Самухского района и министерству образования поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения.
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